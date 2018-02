Brožová se zranila v divadle: Promluvila o hrozivém pádu z výšky

Kateřina Brožová utrpěla úraz. Super.cz

Stále má po těle pohmožděniny, ale je šťastná, že nebude mít trvalé následky. "Byla to nešťastná situace při premiéře v divadle na Vinohradech. Hrajeme tam vysoko nad jevištěm v takové dekoraci, která není úplně komfortní. je vysoko nad jevištěm, je z plexiskla, svítí, dole je tma. V jedné vypjaté situaci jsme podle režie běželi s Vaškem Vydrou dopředu, neubrzdili to a přepadli jsme po hlavě dolů," řekla Super.cz Brožová.

"Nahazovali mi prst během pauzy, Vašek se musel probrat z velkého otřesu. Po pádu jsem byla různě naražená, odneslo to koleno, záda, krk, hlava, noha, ruka. Nebylo to úplně v pohodě. Ale žijeme, dopadlo to dobře. Andělé při nás stáli, upřesnila Brožová, která dokonce představení i v šoku dohrála. "Dohráli jsme to, stálo celé hlediště. Snad se to líbilo," dodala herečka. ■