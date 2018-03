Čí je ten obrovský výstřih? Patří manželce slavného režiséra, kterému transplantovali důležitý orgán

Tenhle dekolt patří známé slovenské producentce... fotobanka Profimedia

Na víkendovém Česko-Slovenském plese se to v pražském Obecním domě hemžilo slovenskými celebritami. Kromě hvězdy Elánu Vašo Patejdla (63) s chotí na společenskou událost zavítali i režisér Juraj Jakubisko (79) s manželkou Deanou (59).

Známá producentka před časem zhubla více než dvacet kilo a vypadá jako pořádná šťabajzna. Stejně jako Patejdlova manželka Miluše se navíc prezentovala opravdu nebezpečným dekoltem.

Pánové na plese určitě měli velký problém dívat se Deaně Jakubiskové do očí. Proč by také měla své ženské přednosti skrývat, když má co ukázat?

Jakubiskova žena na sebe může být pyšná i proto, že se jí podařilo vyzrát na strašák jojo efektu. Štíhlou linii si totiž udržuje i dlouho poté, co se pustila do zeštíhlovacího procesu. A za to jí tleskáme. ■