Má štěstí na role záporáků. Po návratu do První republiky se bude Vondráček pohybovat za hranicí zákona

Tahle postava nebude v První republice zrovna vzorem ctnosti. Super.cz

„Co se týká boxu, tak tam vůbec nefiguruju, co se týká swingu, tak tady se trošku uplatním, protože budeme tančit na parketu. Meritum věci, proč se tady objevuju, je obchod se zbraněmi. Je to stále velice aktuální téma, stejně jako třeba dnes v Americe obchod s cigaretami. Už je to devadesát let, ale pořád v tom není zcela jasno,” říká herec.

Vondráček má zkrátka štěstí na role záporáků. „Pokud mám dostat roli v seriálu, tak nikdy nejsem zrovna dobrák. Ve skutečnosti jsem ale v životě velmi dobrosrdečnej kluk,” směje se Petr Vondráček. ■