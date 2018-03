Má pro strach uděláno. Boudová záměrně vyráží na dovolenou do destinací, kde řádili teroristé

Nela cestuje i na místa, která by se jiným mohla zdát nebezpečná. Herminapress

Nikdy nejde s davem a pro strach má uděláno. Proto Nela Boudová (50) například bez větších obav cestuje na místa, která by jiní mohli považovat za nebezpečná. „Teď se chystám do Istanbulu na prodloužený víkend,” prozradila plány na návštěvu destinace, kde v poslední době došlo k teroristickým útokům, a počet návštěvníků se tím pádem rapidně snížil.

„Vůbec se nebojím, ale zároveň to nikomu nedoporučuju. To si musí každý zvážit sám, jak to cítí,” říká herečka, která věří, že nad ní na cestách drží ochrannou ruku její strážní andělé.

Boudovou teroristické útoky neodradí od návštěvy dané země, naopak tam paradoxně odjíždí s o to větším klidem. „Pamatuju si, že když jsem byla před lety v Egyptě, asi dva týdny před naším příjezdem vycházeli turisté z hotelu do autobusu a všechny je postříleli. Tenkrát jsem si řekla, že je to asi nejlepší doba tam jet, protože teď to bude aspoň pořádně hlídané. A bylo to tak,” řekla nám na přehlídce Terezy Sabáčkové.

Nele se její přístup vyplácí. „Před dvěma lety jsem v Egyptě navštívila Údolí králů a Karnak, kde nás bylo všeho všudy asi dvacet turistů. Říkala jsem si, že teď je tady tak málo turistů, že tady určitě teroristi nebudou, protože skoro není koho zabít,” popsala svou teorii Nela Boudová. ■