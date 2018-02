Chcete vidět čerta létat? Jiří Dvořák po pohádce dostal úplně odlišnou filmovou roli

Jiří Dvořák v kokpitu létajícího veterána Foto: archiv filmu Narušitel

Chcete vidět čerta, tedy Jiřího Dvořáka, jenž ztvárnil obyvatele pekla Uriáše ve dvou dílech pohádky Anděl páně, létat? Pak budete muset na podzim do kina, kdy bude mít premiéru nový celovečerní film Narušitel teprve osmnáctiletého režiséra Davida Baldy, v němž dostal Dvořák jednu z hlavních rolí.

Jiří Dvořák bude létat na úžasných strojích, které hned tak v oblacích neuvidíte. Jsou to vlastně letadla – veteráni, v čele s posledním Migem 15. David Balda, který Dvořáka do role pilota obsadil, v roce 2014 natočil a zpracoval dokument o svém dědovi, vojenském pilotovi, který zachránil armádní letoun před zničením.

A vzhledem k tomu, že má Balda díky svému dědovi silný vztah k létání, rozhodl se natočit film, jehož hlavním motivem je propojení záporných prvků minulého režimu a tajemství StB s velkou láskou k létání, kterou se podařilo mladému režisérovi probudit i v hercích. Vznikly tak velmi působivé záběry, které vykreslují pocity letců v aeroklubech i v armádě v komplikované době 70.a 80. let 20.století.

Příběh se točí kolem party čtyř mladých pilotů v aeroklubu. Postupně se tři z nich začínají přiklánět k StB s cílem poškodit čtvrtého, nejúspěšnějšího z nich. Ve střihu se potom dostáváme do doby o patnáct let později, kdy už se všichni stali armádními piloty, a příběh, který je natočený podle skutečné události, vede k šokujícímu závěru. David diváky v celém příběhu napíná až do poslední chvíle, klade důraz na atmosféru filmu, která je tajemná a nostalgická. ■