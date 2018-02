Exmanžela Jirešové Dyka po těžkém zranění propustili z nemocnice. Poprvé po nehodě promluvil

Viktor Dyk Michaela Feuereislová

Zpěvák Viktor Dyk byl po vážném zranění hlavy a zlomeninách žeber, které si způsobil před čtrnácti dny při ošklivém pádu , propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Do řeči mu sice moc není, ale komunikuje alespoň prostřednictvím textových zpráv. "Cítím se o moc líp než na začátku, i když pořád žádná sláva,“ napsal primáckému Top Staru Dyk.

Z nemocnice byl sice před pěti dny propuštěn, ale s brzkým návratem na divadelní prkna nepočítá. Nevrátí se ani do muzikálu Shrek, který před svým zraněním poctivě zkoušel. Zlomená žebra a četná poranění hlavy mu to bohužel jen tak nedovolí.

"Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Na roli lorda Farquaada jsem se moc těšil, je to zajímavě napsaná postavička. Shrek tour je pro mě ale opravdu zatím passé a s RockOperou se ještě uvidí, jak to půjde rychle. Zatím nemůžu ani moc mluvit, natož zpívat,“ dodal zpěvák. ■