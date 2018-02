Tenhle manekýn s ostatními nesplyne. Váží totiž 181 kilo, nosí make-up a je se sebou spokojený

Arcadio Del Valle (30) je profesionální plus size model... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Přitom ještě před dvěma lety byl Arcadio Del Valle (30) vlastně celkem obyčejný chlapík z Bostonu. Firma si ho všimla na sociální síti a sama ho také jejím prostřednictvím oslovila. „Původně jsem váhal,“ svěřil se Del Valle serveru Yahoo Lifestyle s počátečními pochybami. „Mám 181 kilo. Žádný model jsem rozhodně nebyl, ale líbil se jim můj vzhled i styl. Kývl jsem jim na to. Řekl jsem si ´K čertu s tím! Nemám co ztratit...´ a plácl jsem si s nimi.“ Dnes Arcadio předvádí každou chvíli, k vidění byl i na únorovém týdnu módy v New Yorku.

On ovšem neboří pravidla jen, co se jeho vizuálu a hmotnosti týče. Má v úmyslu změnit zakonzervovaný náhled na mužnost jako takovou. Model, který už je dva roky tváří oděvní značky specializující se na velké velikosti, nehodlá nic měnit na tom, že má podle zažitých norem i díky své homosexualitě málo mužný vzhled a dál hodlá používat make-up.

Paradoxně je jeho největším přáním mít v tomto módním segmentu co nejvíce konkurentů. Rád by podobně stavěné chlapy vídal nejen na předváděcích molech, ale i v módních časopisech. Vzhledem k tomu, jaké změny se projevily v posledních letech v této branži u žen, dá se očekávat, že se Arcadiovi jeho přání brzy vyplní. ■