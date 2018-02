Popová diva Mariah Carey se pochlubila nejen napěchovaným dekoltem, ale i diamanty za 10 miliónů

V nočním klubu The Reserve v Los Angeles Mariah Carey doslova zářila. Mohly za to diamanty, nebo její zajíček?. Profimedia.cz

Samozřejmě s sebou vzala i svého o třináct let mladšího milence Bryana Tanaku (34), z něhož se stal víceméně takový zpěvaččin ´talisman´, který se jí sice nevejde do kabelky, ale zase ho nikde nezapomene ani neztratí. To, aby jí byl vždy nablízku, si Tanaka totiž zvládne pohlídat sám.

Tanaka, který je zpěvaččiným pohledným doprovodem od chvíle, kdy se rozešla s jeho předchůdcem, miliardářem Jamesem Packerem, hrál jako ozdoba vnadné pěnice tentokrát ale spíš druhé housle. Mariah totiž zdobila hlavně nepřehlédnutelná sada obřího náhrdelníku s náušnicemi vykládanými diamanty, v ceně přes deset miliónů korun, kterou v roce 2015 dostala darem právě od bohatého Packera.

Zpěvačka se na oslavě ovšem nepochlubila jen těmito šperky. Protože se jí v posledních měsících podařilo přeci jenom nějaké to nadbytečné kilo shodit, na akci pyšně oblékla kratičké upnuté šaty s hříšně hlubokým výstřihem. Ten se snadno a rychle postaral o to, že byla vnadná Mariah na oslavě středem pozornosti. Na tváři slavné divy nejspíš i proto po celý večer zářil spokojený úsměv. ■