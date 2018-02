Vyměněná manželka se musela uskromnit: Natáčení strávila ve stísněném zahradním domečku, kde žije čtyřčlenná rodina

Aneta se nestačila divit. Video: archiv TV Nova

Pro někoho by nemovitost na okraji Brna představovala spíše víkendovou chatku, ale pro Nadiu (37), Michala (23) a jejich dvě děti je stálým domovem. Aneta (31) z Prahy si musela zvykat na velmi omezený prostor.

Při příjezdu do lokality, kde měla strávit dalších deset dní, nevěřila vlastním očím. „Tohleto je barák? To si ze mě děláte srandu? To je chatka. Tady budu bydlet, jo?“ divila se a neubránila se smíchu. Domeček, v němž žije čtyřčlenná rodina, na první pohled nevypadá příliš lákavě. Stísněné prostory jsou však na rozdíl od jiných domácností z tohoto pořadu udržovány v čistotě.

Aneta, která v Praze nechala Michala (40) a čtyřletou Adélu, do Výměny manželek přišla s netradičním cílem. Zatímco jiné páry při natáčení zachraňují hroutící se vztahy, ona by ráda očistila svého partnera. Čelil totiž obvinění ze sklonů k pedofilii, a chce se bránit tím, že před štábem odhalí své soukromí Jeho ženu v příští epizodě dočasně nahradí panovačná Ukrajinka Nadia, která je zvyklá na jiné poměry i výchovu. ■