Vítězka Big Brothera odhalila ňadra i zadek: Takhle už ale přece nevypadá!

Peprný materiál vítězka 12. řady reality show Celebrity Big Brother sdílela na svém profilu, který sleduje přes šest miliónů fanoušků. Někteří z nich okamžitě upozornili na to, že tento záběr už na jiné sociální síti viděli loni. „Ukaž nám svoje skutečné tělo. Ne to, jak by sis přála, aby vypadalo!“ napsal jeden z nich.

Charlotte, která účinkovala i v reality show Geordie Shore, Ex on the Beach a Celebs Go Dating, na sebe v minulosti upozornila váhovými výkyvy. S nadváhou zatočila, své zkušenosti zúročila na hubnoucím DVD a hrdě vystavovala sexy postavu. Teď to ale vypadá, že začala opět přibírat. Zveřejňováním starých materiálů však přibývající kila nezamaskuje. ■