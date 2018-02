Hůlka bude už během pár dní otcem dcery Rozárky. Tašku do porodnice má v autě sbalenou!

Daniel Hůlka už se brzy stane tatínkem. Super.cz

Daniel Hůlka (49) se už během velmi krátké doby stane otcem. Jeho manželka Barbora má termín porodu začátkem března. Těší se na holčičku Rozárku. "Už je to doma napínavé, může to být každou chvilku. Máme věci v autě, všechno do porodnice připravené, jakmile to přijde, jedeme. Jednou už jsme si mysleli, že ta chvíle přišla," řekl Super.cz Hůlka na oslavě narozenin kamarádky Kateřiny Brožové (50).

Dan u porodu nebude. "Je to myslím chvíle, kdy má mít ženská svoje soukromí, není to místo pro chlapy. Je to názor můj i mé manželky, na tom se shodneme. Budu za dveřmi nervózně pochodovat. Budu čekat, jak to dopadne, zapít to pak samozřejmě musíme. Kvůli slinivce ale opatrně," prozradil zpěvák.

Pár prvních měsíců zůstane v bytě v Praze. Na jaře začne Dan se stavbou nového domu v Jevanech. "Po porodu budeme v pražském bytě, i kvůli dojíždění k doktorovi. Budeme nějakou dobu v Praze, pak se uvidí. V létě by měl být barák už hotový. Mobilheim Rozárka ale určitě pozná, budeme ho i nechávat jako takový domeček pro hosty," dodal zpěvák. ■