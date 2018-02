„Vylijte zbytečnou vodu z těla!“ Hanka Kynychová radí, jak přivítat jaro štíhlejší

Během zimního období je přirozené zadržovat vodu?

Je to způsobeno hlavně malým množstvím pohybu, skladbou stravy, nedostatkem sluníčka a také metabolismem cukrů a sacharidů, které nám způsobuje nadměrné zadržování vody v těle. Při různých dietách se pro jejich maximalizaci, odvodnění a ztrátu tuku doporučuje konzumace max. do 40 g sacharidů během dne. Je to však složité. Sacharidy nejsou pouze cukry. H2Out byl vyvinut tak, aby start byl rychlý a pro vás s výborným – „lehčím“ pocitem již během prvních dnů. H2Out je fit kombinací látek proti zadržování vody v tkáních.