Britská popová hvězda si na večeři se svým fotbalistou vyrazila ve spodním prádle

Ofenzivní záložník FC Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain a zpěvačka Perrie Edwards. Z večeře v manchesterské restauraci odcházeli hezky ruku v ruce. Profimedia.cz

Neproslavila se jen svými pěveckými výkony. Na stránkách novin Perrie Edwards z kapely Little Mix dlouho držel i romantický příběh jejího vztahu s další tehdy začínající hvězdou, dnes už s bývalým členem kapely One Direction, Zaynem Malikem. Bulváru dějová linka jejich lásky přišla neobyčejně dynamická. On jí byl nejdřív nevěrný a dostal od ní kopačky. Posléze se celý zoufalý veřejně kál a ona ho po pár dnech vzala zpět. Zasnoubili se. A nakonec tři roky od zásnub se s ní rozešel jedinou SMS zprávou. Podruhé už ji ale jeho zrada pěkně sebrala.