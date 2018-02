Z dříve populární popové hvězdy a pětinásobné matky je nový člověk. Zpěvačka se chlubí postavou v bikinách

Kerry Katona Profimedia.cz

Zpěvačka a někdejší členka kapely Atomic Kitten, která v hitparádách bodovala především koncem devadesátých let, Kerry Katona (37) šla do sebe a po období, kdy se trápila kily navíc, se znovu pyšní štíhlou postavou. K té jí dopomohla nejen vlastní píle, ale také série liposukcí a následná úprava břicha. Ve srovnání s dva a půl roku starými snímky je to výrazná změna.