Velkolepá oslava 50. narozenin Brožové! Herečka zářila v šatech s opravdu sexy dekoltem

Kateřina Brožová oslavila padesátku.

"To číslo je strašný a těžko se s tím smiřuju, ale cítím se normálně, nemám čas si to uvědomovat. Pořád je co dělat, spousta práce," řekla Super.cz skvěle vypadající Brožová, jejíž věk prozrazuje jen datum na občance. Pět křížků by jí hádal opravdu jen málokdo.

"Jsem pořád na jevišti, před kamerou, člověk vnímá, že by měl vypadat dobře. Dobré jídlo, spánek. To se mi to nedostává. Tak se modlím k andělům, ať mě uchovají ještě nějakou dobu," usmívá se Brožová.

Na oslavu v luxusní pražské restauraci dorazila řada známých osobností z řad přátel páru. Přišli Dana Morávková, Felix Slováček, Dalibor Janda, Marek Vašut, Daniel Hůlka, Andrej Hryc, Sabina Laurinová a řada dalších. "Jsem moc ráda, že se to podařilo. Přišlo hodně hostů, je tady fajn atmosféra, všichni se dobře baví. Z toho mám velkou radost," dodala Brožová. ■