Ve škole ji šikanovali, přesto se svého snu nevzdala. Modelka s jednou rukou chodí i prestižní přehlídky

Jak ale americká topmodelka Shaholly Ayers říká, její vzestup až na vrchol rozhodně nebyl snadný. „Během dětství jsem byla šikanovaná,“ svěřila se magazínu People. „Lidé mi často říkali: „Ó, ty bys byla tak hezká, kdybys měla dvě ruce... Prostě se vždycky soustředili na to, že mi chybí ruka.“ Stejným argumentem operovala i první agentura, jíž se Shaholly nabídla jako modelka a která ji automaticky kvůli tomuto hendikepu odmítla.

To však sveřepou krásku pouze utvrdilo v její zarputilosti. Ona totiž nechtěla být modelkou v touze po slávě, ale právě proto, že pokud by se jí to povedlo, mohla by účinně měnit pohled současné populace na podobné odchylky od ´normované krásy´. Nevzdala se, jen změnila taktiku. Začala navrhovat své první kousky oblečení, spolupracovat s fotografy, vizážisty, odborníky přes make-up i místními butiky.

A v roce 2014 to přišlo - nabídka spolupráce na tvorbě známého prodejního katalogu dokonale zúročila její snažení. Dnes se tato houževnatá žena běžně objevuje na obálkách slavných časopisů, během únorového týdne módy v New Yorku jste ji mohli zahlédnout na přehlídkových molech. Ačkoliv je takhle úspěšná, připouští, že občas její sebevědomí dostane lekci skromnosti. „Někdy se s tím potýkám. Být v téhle branži tak dlouho jako já, znamená zažít hodně odmítnutí, ale udělá se vám hroší kůže,“ říká a doplňuje „Víte, já miluji to, co dělám, protože vlastně lidi vzdělávám.“ ■