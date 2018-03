Ve 43 letech slavnou herečku z reklamy vyhodili, protože byla stará. V 65 letech je zpět a opět hvězdou

Isabella Rossellini Profimedia.cz

Před pár dny značka Lancome oznámila, že jednou z jejích tváří (na krém proti vráskám) bude i nadále herečka a někdejší modelka Isabella Rossellini (65). Ta pro ni pracuje už mnoho let - ovšem s pauzou. Na dobu, kdy se stárnutí ‚nenosilo‘, nyní otevřeně zavzpomínala.

Rossellini bylo 43 let, když s ní Lancome po 14 letech ukončil spolupráci. „Bylo mi řečeno, že reklamy reprezentují sny žen, ne realitu, a že snem žen je vypadat mladě. Takže jsem musela jít. Brala jsem to jako nespravedlnost,“ uvedla. Spolu s kontraktem pro kosmetickou značku prý najednou skončily i další projekty. „Nemůžu říct, že to nebylo smutné,“ dodala.

Když jí tedy o dvacet roků později, v jejích 63 letech, zavolala nová manažerka Francoise Lehmann s nabídkou na opětovnou spolupráci, překvapilo ji to. „Byla jsem velmi zvědavá,“ přiznala.

Na schůzku s Rossellini přijela „fantasticky vypadající žena“ na motorce, a když jí pak stiskla ruku se slovy „Ahoj, jsem Francoise“, bylo (skoro) vymalováno. Herečka, jež prý dřív jednala s povýšenými šedesátníky, si pomyslela: „Bože, tohle je revoluce!“ A u té chtěla být.

Tak uvidíme, jak dlouho tváří značky zůstane. Vždyť matka Elona Muska Maye chodí přehlídky a fotí kampaně i na prahu sedmdesátky... ■