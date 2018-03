Kovářova kobyla chodí bosa: Známá návrhářka nejdříve oblékla ostatní, pro sebe došívala šaty na poslední chvíli

Taťána Kovaříková

"Obléknout Gábinu pro mě byla velká výzva. Ale je to nádherná žena a těhotenství jí sluší. Je určitě rozdíl obléknout těhotnou ženu, která má jenom to bříško jako ona, nebo ženu silnější ve všech partiích. Měla jsem několik návrhů, váhaly jsme mezi bílou, červenou a černou a musím říct, že jí slušelo všechno. Ale v té červené je jako bohyně," svěřila Táňa.

Na své šaty jako vždy čas neměla. "Došívaly se den před plesem. To rčení o kovářovic kobyle u mne prostě sedí. U mě je to tak, že se potřebuju hlavně cítit hlavně dobře. Krásné modely vynášejí nádherné ženy, modelky, herečky. Já nemusím být tolik vidět, takže se vždycky pro sebe snažím vymyslet něco jednoduchého a chvilku mi to trvá," uzavřela. ■