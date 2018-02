Plnoštíhlá televizní soudkyně ztrácí své pověstné křivky: Loni zhubla 22 kilogramů

Už je o 22 kil lehčí. Profimedia.cz

Hvězda pořadu Soudní síň byla odjakživa pořádný kus ženské. „Žena musí mít pořádnou prdel, stehna, břicho i prsa. Ale já už jsem extrém,“ přiznala v roce 2014 magazínu Plus 7 dní. Nadváhu musela řešit kvůli zdravotním komplikacím. Renáta změnila jídelníček a loni se pochlubila, že je o 22 kil lehčí.

Přísná televizní soudkyně a moderátorka talkshow Supermama se s útlejšími křivkami objevila na večírku televize Joj. I když se může pochlubit výrazným úbytkem váhy, stále spadá do kategorie boubelek.

S hubnutím ale Názlerová ještě neskončila. Počátkem února vyrazila do oblíbeného Tuniska, kde nelenila. „První den jsem se po sto letech rozhodla zasvětit pohybu. Jsem úplně mrtvá, a to jsem chodila jen hodinu. A to mě ještě čeká bazén,“ sdělila na sociální síti. ■