Hlubokého dekoltu bez podprsenky se nebojí: Monika Leová s přítelem ukázali i zbrusu nové účesy

Monika Leová Super.cz

Překvapení jsme byli ovšem z jejího účesu. Monika měla místo dlouhých vlasů mikádo. Opět ale klamala tělem, tedy spíš upravením hřívy, jako když si před pár měsíci vyrazila s příčeskem vytvářejícím iluzi ostříhané ofiny. A ani mikádo nebylo pravé.

"Udělala jsem si to doma sama. Vzala jsem gumičku, podtočila to a připnula pinetkami. Chtěla jsem mít podobný účes, jaký nosívaly dámy právě před sto lety, když se tady zároveň slaví sto let od založení Československa," vysvětlila.

Novým účesem se pochlubil i její snoubenec Martin Košín. Ten si nechal část vlasů po straně vyholit a nechal si vytvořit logo firmy, pro kterou pracuje. Vidět to můžete v naší fotogalerii. ■