Slovenského fešáka budete bohužel v nové řadě První republiky vídat méně. Víme, co za tím stojí

Ján Koleník bude mít ve třetí řadě méně prostoru. Super.cz

Postava Vladimíra byla ovlivněná mojí prací na Slovensku, kde právě zkouším divadlo a taky tam natáčím. Takže do První republiky si jen odskakuji a nemůžu se tomu věnovat naplno. Diváci budou Vladimíra v seriálu možná vnímat méně. Bohužel to je produkční nevyhnutelnost,” krčil rameny Koleník během natáčení prvních dílů nové série.

„Vždycky jsem rád, když má herec šanci se do nové postavy proměnit a více se do ní opřít, ale tentokrát jsem na to měl méně času,” posteskl si nám na natáčení Ján Koleník.

Herec nám zároveň nastínil, co se bude s jeho postavou dál odehrávat. Prý se Vladimír Valenta dá znovu dohromady s bývalou lásku Magdalénou, jejich děti si rozumí. Přespává ale raději mimo vilu Valentů, kde zůstal bratr Jaroslav s manželku Marií. Další novinky se dozvíte z našeho video rozhovoru. ■