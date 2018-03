Z tmavě medové do chladné blond: Jak se vám v nové barvě Lucie Kovandová líbí?

Lucie Kovandová změnila barvu vlasů. Foto: instagram L. Kovandové

Když jsme před pár dny mohli obdivovat její dokonalé tělo v bikinách při výletu do Egypta, měla modelka Lucie Kovandová (24) své dlouhé vlasy v teplém odstínu tmavě medové barvy. Nyní se rozhodla k radikálnímu kroku a rozhodla se pro chladnou blond s tmavšími odrosty u hlavy.

Lucie je jako chameleon, barvy mění ráda a často. Už jsme ji potkávali jako brunetku, vyzkoušela být i zrzkou. Nyní je však změna nejvýraznější, a když ji ukázala na sociálních sítích, nedočkala se pouze pochval.

Vyčteno jí bylo hlavně to, že v současné barvě vypadá tuctově a že to nebude k dobru, ani co se její práce v modelingu týče. Lucka se tím ale netrápí. Ostatně barvu může kdykoli změnit, což už také mnohokrát udělala. ■