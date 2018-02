Jednoduché i rafinované: Inna Puhajková provokovala v sexy rudém modelu: Přítele opět nechala doma

Inna Puhajková Super.cz

"Petr tyhle velké akce nevyhledává a asi by po tom, abych ho měla s sebou, ani netoužil. Má i pracovní povinnosti, je v Jihlavě a čeká ho zápas proti Plzni. Sem tam spolu někam zajdeme, ale ani jeden to moc nemusíme. Když vyloženě nemusí anebo to pro něj není hodně lákavé, tak ho tam nedostanu ani heverem," svěřila. O to, že by si nezatančila, strach neměla. "Mám tady pár přátel, kteří se o mne postarají a věřím, že mne vytáhnou i na parket," míní,

Inna se předvedla v sexy rudých šatech od návrhářky Sandry Markové, jejíž model oblékla už na České slavíky. "Spolupráce s ní se mi osvědčila. Mám ráda její jednoduché, ale zároveň rafinované modely," vysvětlila moderátorka a v naší fotogalerii si všimněte, že róba neměla jen sexy dekolt a vysoký rozparek, ale i velmi zajímavý detail v podobě šněrovačky vzadu. ■