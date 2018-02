Průsvitná róba odhalila pořádně naplněnou podprsenku: Andrea Růžičková ještě kojí, už ale plánuje návrat k hraní

Andrea Růžičková si vyšla s manželem na ples. Super.cz

"To, že jsme tady oba s manželem, je výjimečné, protože celý ten půlrok jsme se u malého střídali. Jen před týdnem jsme měli takovou zkoušku, kdy jsme si zašli do kina," svěřila Andrea. Mimochodem, na žádnou lovestory nebo komedii nešli. Zaujal je dokument o žábách Bufo Alvarius, které produkují nejsilnější přírodní psychedelika. Andrea, která prošla i šamanským rituálem, by je prý jednou ráda vyzkoušela.

Na ples se s manželem připravovali společně. Mikolášův oblek i Andreina róba vznikly v zakázkovém krejčovství podle vlastního návrhu. "Černou barvu jsme volili, protože je pro nás výjimečná. Doma černou nenosíme, protože máme dvě kočky a jsme celí od chlupů," smála se herečka.

"Cítím se velmi dobře, protože mne šaty zahalují, ale když zasvítí blesky, tak zase odhalují," míní Andrea, která je prý po porodu se svým tělem naprosto spokojená. "Nějak jsem uvěřila svému tělu, že je dokonalé takové, jaké je," dodala.

Pokud jde o pracovní aktivity, chystá se Andrea pomalu vrátit k herectví. "V dubnu pokračuji v natáčení Ordinace v růžové zahradě. Zatím si ještě užívám plnohodnotné mateřství a pak už si občas odskočím do práce. Ale za ten měsíc a půl se ještě může stát cokoliv. Vždycky to ale dopadne nejlépe, jak to je možné," míní. ■