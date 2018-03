Arichtevu čeká v První republice žhavá milostná scéna: Nikomu není příjemné se dívat na prsa režisérovy ženy

Veronika v roli Magdalény Škvorové. Herminapress

„Třetí řada mě mnohem víc baví. Ve dvojce Magdaléna řešila jen nějaké obchody a teď bude mít konečně větší prostor a dojde i na love story,” říká představitelka této role Veronika Arichteva (31). Ta nám bohužel ale odmítla prozradit, kdo bude jejím vyvoleným a jestli se vrátí k Vladimírovi, kterého hraje slovenský fešák Ján Koleník. „To bohužel nemůžu prozradit,” kroutila se herečka.

Zajímalo nás, jak Arichteva zvládá natáčet milostné scény, když má celé natáčení pod palcem její manžel, režisér Biser Arichtev. „Ať můj manžel na place je, nebo není, já milostné scény obecně točím velmi nerada. Neznám žádného herce, který by řekl, že si takovéto scény užívá. Samozřejmě je to ale ještě vtipnější, když je na místě manžel,” smála se Veronika a dodává: „Ani pro lidi ve štábu to není příjemné, když se koukají do záběru do monitoru na prsa režisérovy ženy.” Herečka zároveň naznačila, že se v nových dílech objeví významně odhalená. „Ano, točila jsem postelovou scénu,” uvedla Veronika Arichteva. ■