Opravdu se vzali: Jen několik měsíců po rozvodu s Ochotskou se tenista Rosol potřetí oženil

Lukáš Rosol a jeho žena Petra se pochlubili snubními prstýnky. Foto: archiv L. Rosola

Petra si nedávno na sociální síti změnila příjmení na Rosolová, čímž jen přiživila spekulace o tom, že se za Lukáše vdala. A svatba se skutečně konala už začátkem roku!

Petra teď na sociální síti zveřejnila fotografii její a Lukášovy ruky, kterou sdílela z nyní už manželova profilu. Obě ruce zdobí snubní prstýnek.

Pro Rosola to je už třetí svatba. Byl ženatý s atletkou Denisou Rosolovou a zmíněnou moderátorkou Michaelou Ochotskou, s níž má tříletého syna Andrého. Snad mu to do třetice konečně vyjde. ■