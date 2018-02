Čekají ji poslední zprávy a jde na mateřskou: Gábina Lašková už je na rozsypání. V těhotenství ale nabrala velmi málo

Gabriela Lašková brzy přivede na svět miminko. Super.cz

"Už mám jen pár týdnů do porodu. Cítím se dobře, možná bych si troufla i na malý taneček, ale na poslední chvíli jsem stejně nesehnala doprovod," svěřila na Česko-Slovenském plese, kde vynesla červené šaty, které jí na míru ušila návrhářka Taťána Kovaříková. Přibrala pouze devět kilo a vypadala krásně.

Zajímalo nás, na jak dlouho Gábina z obrazovek Primy zmizí, ale nechává to zatím otevřené. "Počkám, jaké nároky bude maličký na světě mít. Chci ho mít na prvním místě, i když mi asi bude práce chybět. V prvních pár týdnech to určitě nebude, ale vidím to spíš v horizontu měsíců," míní.

"Kolegyně Sandra Parmová se vrátila po půl roce od porodu a říkala mi, že je to zvládnutelné. Doufám, že ji můžu vzít za slovo jako zkušenou maminku a že to třeba půjde i v mém případě," věří. ■