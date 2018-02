Šperky měla za hubičku, ale vytvořené s láskou: Celeste Buckingham vyrobily touhle kolekci z drátků postižené děti

Celeste Buckingham Super.cz

Celeste od nich měla náramek, náhrdelník, náušnice a čelenku ze stříbrných drátků ozdobených modrými kamínky, které skvěle ladily k róbě od sourozenců Ponerových, kterou si oblékla. "Trefily se úplně náhodou. Přála jsem si stříbrné a děti samy od sebe přidaly modrou, protože chtěly, aby mi šperky ladily s očima. A s těmi modrými šaty od Ponerových to byla čistá náhoda," chválila děti Celeste.

Ta na ples, kde také vystupovala, dorazila se sestrou, se kterou si i zatancovala valčík. Půvabná brunetka je stále single, ale nepřipouští si to. "Pro mě je teď důležitý můj singl, ne to, že jsem single," smála se zpěvačka. "Frajera nemám a neřeším to. Zatím se nikdo neobjevil. Hlavně, aby byl milý a měl smysl pro humor," krčila rameny Celeste, která má v hudbě ještě velké plány. Přála by si prorazit v Americe. ■