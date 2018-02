Ještě aby se Felix rozvedl s Dádou a může se z fleku vdávat: Lucie Gelemová vynesla na ples šaty jako na svatbu

Lucie Gelemová s Felixem Slováčkem na Česko-Slovenském plese Michaela Feuereislová

Každý se ale učí a musíme konstatovat, že mladá malířka vypadá čím dál lépe a už získala i dostatek sebevědomí, takže do hledáčků fotoaparátů hledí s úsměvem.

Výborně vypadala už před dvěma týdny na plese Patriotů v Ústí nad Labem a svůj outfit dovedla téměř k dokonalosti na uplynulém Česko - Slovenském plese v Obecním domě. Felix po boku své mladší přítelkyně zářil.

Model od návrhářského dua Ponerových Lucii dokonale sednul, dal vyniknout jejím přednostem a zdobení perličkami ji zjemňovalo. Diskutabilní byla pouze barva róby. V bílé to sice Lucii slušelo, nicméně více než na ples by se asi hodila na svatbu. A Felix ještě stále není rozvedený s Dádou Patrasovou (61). Že by chtěla malířka cosi naznačit? ■