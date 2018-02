Dámy, máte šanci: Vojta Kotek se rozešel s přítelkyní

Vojta Kotek stále nenašel tu pravou. Herminapress

„To se někdy stává,“ potvrdil rozchod Top Staru na Primě Kotek, který se rozešel s grafičkou Valérií Rónovou. Samotu se snaží zahnat prací.

„Já jsem si říkal, že budu mít volný rok a klid, ale zase to vypadá jinak, zkouším v divadle, mám tam dva filmy, začíná se to plnit ten diář, tak myslím si, že to bude stejný jako každý rok, budu makat jako šroub,“ řekl Kotek.

Makat ovšem bude bez jedné berličky, kterou používal už od šestnácti let - cigarety. S kouřením totiž praštil.

„Já jsem měl pár cílů, co jsem chtěl do třiceti zvládnout, něco jsem z toho stihnul a teď mě čeká jeden ze zásadních a to přestat kouřit, takže už přes měsíc nekouřím,“ pochlubil se Kotek, který stále hledá tu pravou. Takže dámy, máte šanci! ■