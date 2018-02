Manželské štěstí s mladším mužem vystřídaly strašlivé obavy: Známý britský herec (60) bojuje s rakovinou

Populární britský herec Stephen Fry (60) přiznal, že bojuje s rakovinou prostaty. Profimedia.cz

Loni koncem prosince to byly tři roky, co populární britský herec, komik, ale také moderátor, spisovatel a zmínit musíme, že i filmový režisér Stephen Fry (60) vyplnil na úřadě formulář, kterým požádal o sňatek s mužem, do nějž se až po uši zamiloval. Stand-up komik Elliott Spencer (29) byl sice mladší tak, že by klidně mohl být jeho synem, přesto souhlasil a páru se ve vztahu daří.

Nyní ale Stephena zradilo zdraví. „Rakovina je slovo, které vám hučí v hlavě. Mám rakovinu, říkal jsem si, panebože. Vím, že to zní jako klišé, ale člověk nepřemýšlí o tom, že se to stane jemu, ale spíš, že se to děje těm ostatním,“ prohlásil Fry, mezi jehož velké role posledních let patří třeba chamtivý starosta Jezerního města z Hobita. Za to, jak ztvárnil homosexuálního spisovatele Oscara Wildea, byl dokonce nominován na Oscara.

V lednu Stephena operovali a prostatu zasaženou zhoubným bujením mu odebrali. Lékaři podle něj vidí další Fryovy prognózy optimisticky, jasno v tom však nebude, dokud nebudou za nějaký čas známy výsledky testů. A do té doby herec podstoupí ještě preventivní ozařování. „Ale v tuto chvíli jsem v pořádku, je mi dobře a jsem šťastný,“ vysekl poklonu za neúnavnou podporu i svému manželovi.

Když se Fry po 14 letech rozešel s předchozím partnerem Danielem Cohenem, málem ho kombinace pocitu opuštěnosti, spolu s náporem alkoholu, kterým se ho snažil otupit, málem zabila. Jednoho dne si namíchal smrtící drink z vodky a směsi barbiturátů. Naštěstí se mu dostalo včas lékařské péče. ■