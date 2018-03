Janžurová v péči pohledného Orozoviče. Herečka popsala svůj vztah k třiatřicetiletému kolegovi

Janžurová popsala svůj vztah k oddanému mladšímu kolegovi. Super.cz

S hercem Igorem Orozovičem nepojí Ivu Janžurovou (76) pouze kolegiální vztahy, ale mezi herci, které dělí třiačtyřicet let, se vytvořilo silné pouto.

„Igora jsem si vybrala do hry Božská Sarah, i když ta jeho postava byla napsaná původně jako starší. Mně se to ale zdálo daleko vtipnější a teď se mi to osvědčuje, protože tuto roli hraje například i Kryštof Hádek taky velmi krásně,” říká Janžurová, která kromě hry Božská Sarah hraje s Igorem Orozovičem ještě v představení Audience u královny či Les.

„Vybrala jsem si ho, protože jsme se znali. Nikdy jsem hercům nic neradila z pozice starší a zkušenější herečky. Kdysi jsme spolu něco zkoušeli a já jsem mu začala vykládat svoje moudra a on mě poslouchal a bral si je hezky k srdci. Pak si mě dovolil kritizovat a to mi bylo moc příjemný. Tak jsme se spřátelili,” vysvětluje.

Představitel vyšetřovatele Andreje ze seriálu Polda herečku například vezl přímo z představení v Příbrami do Nemocnice Na Homolce na operaci srdce. Odtamtud ji také vyzvedl a odvezl na třítýdenní pobyt do lázní v Poděbradech. Vždy o paní Ivu pečuje s ctností gentlemana.

Třiatřicetiletý herec je podstatně mladší než hereččiny dcery Sabina Remundová (45), nebo Theodora (44). Nabízí se tedy otázka, jestli je mezi nimi přátelský vztah, nebo by se jejich vazba dala přirovnat ke vztahu matky a syna. „Nikdy jsem tom nepřemýšlela, k čemu se to dá přirovnat. Máme bezvadnej kamarádskej vztah,” vysvětluje Iva Janžurová. ■