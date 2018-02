Nestydatá Turkyně nemá žádné zábrany: Opalovala se nahoře bez

Horní díl plavek nepotřebuje. Profimedia.cz

Turecká televizní herečka a účastnice reality show zatoužila po globálním úspěchu. Jako správná nestyda na to šla tím nejjednodušším způsobem. Koupila si letenku do Miami, kde na pláži ukázala prsa s nadějí, že ji vyfotí paparazzi a ona se dostane o do jiných než tureckých médií.

Obnažená Eda na pláži nezůstala bez povšimnutí. Měla však velké štěstí, že nepadla do oka také policistům. V Turecku se sice může svlékat, jak se jí zachce, ale v USA platí přísnější pravidla. Ukazování ňader by ji mohlo přijít pořádně draho. Bezpečnější pro ni bude opalovat se nahoře bez v domácí Antalyi. ■