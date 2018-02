Dva roky od výměny chlopně. Janžurová se cítí lépe než před náročnou operací

Janžurová je vděčná za to, že před dvěma lety absolvovala operaci srdce. Super.cz

Před dvěma lety Iva Janžurová (76) podstoupila poměrně náročný kardiochirurgický zákrok, při kterém jí lékaři v Nemocnici Na Homolce vyměnili aortální chlopeň. Zákrok se podařilo národem milované herečce před veřejností ututlat a zpráva se dostala ven až ve chvíli, kdy měla paní Iva to nejhorší za sebou.

Dnes je Iva Janžurová ráda, že operaci podstoupila. „Myslím, že to dobře dopadlo. Nechtěla jsem si přiznat, že bych něco takového potřebovala. Je ale pravda, že výměnou srdeční chlopně se řada věcí napravila,” libuje si herečka.

Herečka je nadále v kontaktu se svým operatérem. Neřeší s ním ale své zdraví, lékaře využívá jen k odborným radám. U svého chirurga například zjišťovala, jestli lék na srdce může být použit jako jed. Informaci využije ve své nové hře.

A změnila paní Iva po zdravotních komplikacích nějak svůj způsob života? „Pořád si říkám, že začnu, ale nestíhám nic. Mám za měsíc jednadvacet představení,” říká Janžurová, kterou ale pracovní vypětí drží ve formě. „Pro mě je to to nejlepší, co můžu mít. Podstata mého života je v mé práci,” říká Iva Janžurová. ■