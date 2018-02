Už byl pro něj připraven soukromý tryskáč: Nemocný oslavenec Jiří Menzel (80) ale nakonec prestižní cenu nepřevzal

Jiří Menzel s dětmi Foto: Facebook O. Menzelové

Olze Menzelové (40) bylo v lednu čtyřicet a Jiří Menzel slaví v pátek osmdesáté narozeniny. Společná oslava jejich sto dvaceti let se ale kvůli Menzelově zdravotnímu stavu musela odsunout.

„Já jsem si představovala, že svoje čtyřicetiny oslavím u moře s kamarády a bude to jeden velký večírek. Jsem přesvědčená, že to Jirka zvládne a oslavíme to spolu. Já jsem to neslavila, u mě byla maminka, té se sluší poděkovat, ale v době, kdy ten tvůj druhý nejbližší bojuje o život, tak to nejde,“ řekla Top Staru na Primě Olga Menzelová. Menzel měl dnes dostat ocenění na filmovém festivalu Berlinale, kde má zároveň premiéru jeho film Tlumočník.

Nějaký čas se řešilo, jestli se Menzel festivalu zúčastní. Dokonce měl do Berlína odletět soukromým letadlem. Z toho ale nakonec sešlo.

„Myslím, že je oslabený a jakýkoliv kontakt s lidmi by pro něj mohl být fatální. Ani my tam nepojedeme, budeme s ním, pak si cenu převezme později osobně,“ dodala Menzelová. Premiéra filmu Tlumočník se v Česku koná 27. února. Na té už zástupci rodiny Menzelovy budou.

„Jirka si moc přál, aby to převzaly holky, a ony tam přijdou a od Petera Simonischeka, který s ním ve filmu hrál, si tu cenu převezmou,“ prozradila režisérova manželka. Před Jiřím Menzelem je ještě daleká cesta k uzdravení. A stát se na ní může cokoliv. Je na to jeho manželka připravená? „Na to se nikdy nemůžeš připravit, nikdy na to, co přijde,“ uzavřela Menzelová. ■