Iva Janžurová se naštvala na svého hereckého parťáka: Víme, co se stalo

„Počet představení není v úhlu mé pozornosti a statistická zpráva o sté repríze mě zastihla s podobným výrazem v obličeji, jaký měla úžasná Ester Ledecká po dojezdu svého obřího slalomu,“ uvedla s úsměvem Iva Janžurová, která přiznala, že byla naštvaná na svého hereckého partnera Igora Orozoviče.

„Dneska přišel pan Orozovič pozdě, takže jsem ho zkritizovala. Začátek mi to trošku zkomplikovalo, poněvadž jsem se na něj zlobila doopravdy," přiznala herecká stálice.

Po představení se nám národem milovaná herečka svěřila, že ve skutečnosti odehrála víc než sto představení hry, díky které byla nominovaná na Cenu Thálie. „Musím to prásknout, protože to bylo už sto šesté představení. Vedení divadla rozhodlo, že se to bude slavit až dneska, protože předtím tady měli jiné oslavy. Myslela jsem, že už jsme jich odehráli víc,” uvádí paní Iva.

Ptali jsem se herečky, jestli se jí po sté repríze hraje snáz, nebo jestli je tomu právě naopak. „Je to jak kdy. Jsem člověk, který je závislý na momentální formě. Například jestli se člověk dost vyspal a podobně,” říká herečka, kterou loni trápily zdravotní komplikace a podstoupila výměnu srdeční chlopně.

„Na rozdíl od poměrně malého počtu mých rolí (patří mezi ně královna Alžběta II.) řadím Sarah k úlohám, na kterých nepřestávám pracovat. Stane se mi to vždy v případě, kdy své náročné, až přebujelé představy nemám dost času dovést k pro mě optimálnímu výsledku ve zkušební době, před premiérou. Ovšemže nevím, co je lepší. Nevím, jestli je lepší s každou reprízou vklouznout do formy solidně a pevně vystavěné postavy, anebo se s každým představením ocitat znovu na startu, před možnostmi dalších řešení. Ani jedna z těch variant mě neděsí a moji příznivci se v případě oceňování nebo upřednostňování Sarah či Alžběty dělí na dva přibližně stejné tábory,“ prozrazuje Iva Janžurová. ■