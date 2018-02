Ikona andílků sice utekla ze služby, ale focení si užívá stále: V jednodílných plavkách byla proklatě sexy

Má teď o hodně více času. A tak si Alessandra Ambrosio umí každou zakázku užít. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rozesmátá od ucha k uchu. Tak si superstar světového modelingu užívala hřejivých slunečních paprsků i přes to, že na pláži v Malibu nebyla za zábavou, ale za prací. Jenže, jak je ze snímků dokumentujících její dovádění vidět, donedávna ještě ikonická tvář prestižní módní značky Victoria´s Secret Alessandra Ambrosio (32) patří mezi ty šťastné lidi, pro které je práce vlastně koníčkem.

Krom okouzlujícího úsměvu ji zdobily jednodílné světlé plavky, sluneční brýle a vysoké kovbojské boty. Tuto sadu během pózování občas doplnila i džínovou bundou.

Když loni v listopadu po velkém gala Victoria's Secret Fashion Show v čínské Šanghaji ukončila své angažmá ve službách této slavné oděvní značky, byla z toho celá naměkko. Aby ne, většinu svého jmění i celosvětovou prestiž získala právě s andělskými křídly elitní ´stáje´ modelek.

Jenže Alessandra, ačkoli to z její božské, nestárnoucí postavy nijak nevyčtete, je už dávno dvojnásobnou matkou. A právě devítiletá dcera Anja a pětiletý syn Noe už nyní dostali před náročným povoláním přednost. To však neznamená, že by s modelingem sekla úplně. Teď už si zkrátka pečlivě vybírá, na které zakázky kývne, a protože už není ve stresujícím nepřetržitém zápřahu, umí si občasné focení pořádně užít. ■