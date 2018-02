Erotika, muzika i zpěv: Tenhle nový klip Bena Cristovaa vznikl k filmu o talentové soutěži

Ben Cristovao: Padam

Na začátku června vstoupí do kin celovečerní snímek Backstage režisérky Andrey Sedláčkové. Autorka ceněného dramatu Fair Play přinese do českého filmu zcela nový žánr tanečního filmu. Vedle herců a příběhu v něm velkou roli mají rytmus, hudba a taneční choreografie. A přesvědčení, že s vášní můžeme dosáhnout toho, co chceme.