S tátou na dovolené: Nejstarší dcera Bruce Willise zdraví fanoušky fotkou svých hýždí

Zadek má zpevněný tancem a pohybem obecně, tak co by jej neukázala. A na dovolené v Turks a Caicos v Karibiku k tomu má Rumer Willis (29) ideální příležitost.

Volné dny teď tráví s otcem Brucem Willisem i svými malými sestřičkami, jež herci porodila Emma Heming, pětiletou Mabel a tříletou Evelyn. Rumer je zbožňuje, ke společnému snímku, kde ji holky zalehly, napsala: „Mé všechno“. K fotce, na které zachytila pro změnu otce, jenž o tom nevěděl, zase napsala: „Miluju tohoto chlapa“. Ani o vřelém vztahu s matkou Demi Moore netřeba pochybovat.

Po nejstarší Rumer spolu slavní herci zplodili ještě Scout (26) a Tallulah (24). Umělecké sklony mají všechny, nejvýrazněji se projevuje právě Rumer. Po účinkování v populárním seriálu Empire dotočila také filmy Woman on the Edge, The Bombing a What Lies Ahead. ■