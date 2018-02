Kam zamíří váš pohled? Na plavkovém selfíčku Iriny Shayk svádějí oči souboj s dekoltem

Irina Shayk Profimedia.cz

Kvůli mateřství se sice z modelingu trochu stáhla, branži ale neopustila. První zakázky Irina Shayk (32) přijímala už krátce po narození dcery Ley a tím, že teď není všude, je o ni o to větší zájem.

Nechyběla ani na newyorském týdnu módy, kde se v roli modelky objevila na přehlídkách Bottega Veneta či Philipp Plein. Z ruchu velkoměsta posléze odcestovala do přírody, to je tak vše, co se dá na základě snímků, které se objevily na jejím Instagramu, říct, protože na rozdíl od jiných modelek, které hojně označují místa, kde zrovna pobývají, si tyto informace Irina často nechává pro sebe. Soukromí si teď s dítětem cenní ještě víc než kdy dřív.

Nakolik byl pobyt u moře soukromý, nebo zda šlo o pracovní trip, se nedá odhadnout. Každopádně fotky, které fanouškům poslala na sociální síti, jsou propagační, přestože se to na první pohled nezdá. Irina svým selfíčkem, snímkem z bazénu i z procházky připomněla značky Nike a Intimissimi, s nimiž spolupracuje.

Rodinu Shayk založila s hollywoodským hercem Bradleym Cooperem, se kterým sdílí - mimo jiné - i nechuť dávat na odiv privátní informace. ■