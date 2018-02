Po Plesu upírů se Natálie Grossová neztratí: Její kmotr František Janeček pro ni má další roli snů

František Janeček má pro Natálku Grossovou novou roli. Super.cz

"Natálka už má u mne naplánovanou roli Meg ve Fantomovi opery, který se bude vracet v září, nacvičuje také hlavní ženskou roli Christine ve stejném muzikálu. Pokud se to povede, myslím si, že to bude velký posun," překvapil nás producent.

Doposud Christine, která je velmi náročná, zpívaly vystudované operní zpěvačky Michaela Gemrotová (32) a Monika Sommerová. "Samozřejmě, že předpokladem je školený hlas. Natálka více než rok dochází k velmi dobré a zdatné profesorce, tedy vlastně ke dvěma. K jedné v Praze a ke druhé v Bratislavě. Obě jsou velmi fundované a ujistily mne, že ona to dá," svěřil Janeček.

"Ale uvidíme, máme ještě víc než půl roku do premiéry, která je 14. září. Ale velmi bych si to přál, protože to je vlastně stejná situace jako u Plesu upírů. Christine je mladá baletka ve věku šestnáct, sedmnáct let. O herectví u ní nemám strach, otázkou je, jak se popasuje se zpěvem," uzavřel František Janeček. ■