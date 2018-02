Ani tahle půvabná blondýnka už není k mání: Krásná modelka se kvůli lásce vrátila do Česka a chystá svatbu

Tereza Jelínková se bude vdávat. Super.cz

Loni v létě se nám při focení pro návrhářku Natali Ruden (47) modelka Tereza Jelínková jako prvním pochlubila zásnubním prstenem. Když jsme se potkali opět v rámci akce pro tuto návrhářku, kde Tereza předváděla, zajímalo nás samozřejmě, jak se to vyvíjí se svatbou, která by měla být do roka a do dne od zásnub.