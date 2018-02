Za co utratil první vydělaný honorář? Seriálový hezounek a muzikálový zpěvák měl jen na ojetinu

David Gránský investoval do koupě auta. Foto: archiv Divadla Broadway

Co si ale u dívek oblíbený hezounek koupil za prvních vydělaných padesát tisíc korun? „Za svých prvních vydělaných 50 tisíc korun jsem si pořídil své první auto. Tedy alespoň jeho polovinu, tu druhou doplatili rodiče a prarodiče. Bylo to samozřejmě auto ojeté z bazaru,“ prásknul David Gránský na slavnostní repríze muzikálu Muž se železnou maskou v Divadle Broadway.

To jeho kolegyně Michaela Gemrotová (32) investovala vydělaný peníz do vzdělání. „Já jsem si zaplatila, tedy vlastně přispěla našim na školné, abych jim trochu ulevila. Měla jsem sice super stipendium za svůj prospěch, ale školy v zahraničí jsou pekelně drahé, takže to i se stipendiem stálo pěknou sumu,“ pochlubila se zpěvačka.

A další zpěvák z muzikálu Vojtěch Drahokoupil investoval do sebe. „Protože se věnuji hudbě, tak jsem si splnil sen a za svůj první výdělek jsem si pořídil kytaru. Nebyla zrovna nejlevnější, zaplatil jsem za ni 48 000 korun,“ pochlubil se zpěvák. Jak je vidět, výdělky u muzikálových zpěváků rozhodně nezůstávají ležet nikde ladem. ■