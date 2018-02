Další dovolená hrůzy? Sandra Nováková plavala ve výkalech, syn si hrál na písku s vajgly a okradla ho opice

Sandra Nováková s rodinou v Thajsku Foto: Facebook V. Moravce

Trápilo je nejen chladné počasí, ale i příšerné jídlo a služby. Páreček ale na dovolené nezanevřel, jen poněkud změnil destinaci. Společně se synem Mikulášem nedávno vyrazili směr Thajsko.

Ani tahle dovolená v exotice však není žádnou dokonalou idylkou v ráji. Tentokrát rodinku šokovalo koupání ve výkalech na ostrově Phi Phi.

„Ráno jsme jeli autem do přístavu a pak dvě a půl hodiny trajektem. Vystoupili jsme v ráji na ostrově Phi Phi. Naskákali jsme do tyrkysové vody a Mikuláš začal kopat díru z bílého písku. Všichni lidé stáli po prsa ve vodě a odháněli malé kousky čehosi na hladině. Okamžitě jsme poznali, že to jsou ho*na a rychle jsme vylezli ven,“ popisoval příhodu z dovolené v ráji Vojtěch Moravec.

To ale nebylo zdaleka všechno.

„Najednou jsme viděli, že si Mikuláš nestaví z písku, ale ze zátek od piva a vajglů. Nakoupili jsme tedy zásoby a pronajali drahou loď. Po šestiminutové plavbě jsme se ocitli na pláži z filmu Pláž. Okamžitě mi na tašku skočila opice a ukradla nám všechno jídlo pro Mikuláše. Když nám začala brát i osobní věci a útočit na nás, řidič lodi nám nabídl, že si zbytek věcí můžeme dát k němu a že na nás počká. Hodinu. Tak jsme stihli udělat jen tuhle fotku a jeli zpátky,“ okomentoval jeden ze společných snímků partner Sandry Novákové.

Sympatický pár tak má na dovolené opět smůlu, byť taková hrůza, jakou zažili v Egyptě, se jim zatím nestala. ■