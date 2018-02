Kelly Family míří do Prahy: Takhle teď vypadá legendární Angelo s rodinou

Kelly Family Foto: archiv JVC group

Do Prahy míří legendární skupina Kelly Family. Formace, která v devadesátých letech pobláznila celý svět, do České republiky zavítá 8. 3. v rámci svého návratového turné We Got Love. Skupina vystoupí v téměř nezměněné sestavě a slibuje nejznámější hity i nové písně z aktuálního alba.

Rodinná skupina Kelly Family zaznamenala fenomenální úspěch po celém světě. Prodala milióny alb, vystupovala pro statisíce fanoušků, získala více než 40 hudebních ocenění na všech kontinentech. Po dlouhé odmlce ohlásila návrat na pódia a jednou ze zastávek turné pojmenovaném po nejnovějším albu We Got Love je i pražská O2 arena. Na pražském koncertu vystoupí zásadní členové legendární skupiny i velká doprovodná kapela.

Jedním z frontmanů a nejvýraznějších tváří skupiny je bubeník, kytarista a zpěvák Angelo Kelly. "Jsme skutečně nadšení, že se můžeme vrátit před české publikum. Budeme hrát v největší hale u vás a je nám ctí, že po dvaceti letech můžeme znovu potkat své fanoušky. Je nám jasné, že všichni vyrostli, stejně jako my," řekl Angelo před plánovaným koncertem.

Angelo Kelly zažil největší slávu skupiny jako dospívající teenager, nyní se vrací jako dospělý muž, který má za sebou úspěšnou sólovou kariéru. Angelo v rámci koncertu vystoupí například ve speciálním bubenickém sólu, při kterém se společně se svou bicí soupravou vznáší několik metrů nad pódiem.

Dalším z vystupujících je blondýnka Patricia Kelly. Ta v době přestávky skupiny nahrála několik sólových alb a vystupovala v klubech po celé Evropě i Spojených státech amerických. "Pro mě je návrat Kelly Family splněný sen. Jsem šťastná, že znovu vystupujeme spolu. Slibuji všem fanouškům, že na koncertech nového turné necháme všechno," řekla Patricia při nedávné návštěvě Prahy.

Nejstarším mužským členem skupiny je charismatický Johnny Kelly. Jeho znají fanoušci hlavně díky písní Santa Maria z veleúspěšného alba Over the Hump. "Tak velkolepé turné, jako je We Got Love, jsme nikdy neměli. Jedeme téměř padesát koncertů pro stovky tisíc fanoušků, kteří dostanou takovou nálož hudby i vizuálních efektů, které nikdy od Kelly Family nedostali," uvedl Johnny k právě probíhajícímu turné.

A nejstarší členkou Kelly Family je Kathy Kelly. Ta se v rámci turné představí v několika pozicích. Díky své všestrannosti ji fanoušci uslyší a uvidí hrát na klávesy, akordeon, kytaru a samozřejmě zpívat. "Jsme zpátky ve hře. Kdo si myslel, že už nás na koncertech nikdy neuvidí společně, mýlil se. Jsme tady v té nejlepší formě. Neviděli jsme se s fanoušky dlouho, ale nezapomněli jsme na ně," říká odhodlaně energická Kathy.

Kromě zmiňovaných vystoupí také další sourozenci Jimmy a Joey. Jako speciální host se představí Paul Kelly, který stál u úplných začátků kapely.

Koncert Kelly Family bude trvat bezmála tři hodiny a slibuje průřez jejich tvorbou za posledních čtyřicet let. "Celý koncert bude průřezem celou historií naší skupiny. Fanoušci uslyší staré španělské písničky, ale slibuji, že nepřijdou o ty největší hity, které nás proslavily. Takže se těšte na písně I Can’t Help Myself, An Angel, Why Why Why, Nanana, Fell in Love With an Alien a další. Bude to velká jízda," doplnil Angelo.

Koncertní turné slibuje i velkou vizuální podívanou. Nebude chybět pyrotechnika, vysokozdvižné plošiny ani velkoplošné obrazovky. Celkem odehraje skupina v Evropě téměř padesát koncertů ve velkých halách. Většina z nich je již vyprodána a v Praze zbývají v prodeji poslední vstupenky. ■