Jako herečka se na jevišti vyřádí v rolích hysterek a afektovaných krav. Díky tomu prý neleze doma manželovi na nervy

Eva hraje většinou lehké holky. Michaela Feuereislová

Od té doby, co Eva Decastelo (39) působí v seriálu Ohnivý kuře, začíná o ni být znovu zájem jako o herečku. Aktuálně hraje brunetka ve čtyřech divadelních komediích.

„Začínala jsem v divadle Na zábradlí. Od té doby, co jsem začala moderovat, mě přestali obsazovat. Mysleli si, že nejsem herečka, ale moderátorka, a tak mě přestali zvát na castingy.

Evin herecký rejstřík je a bude vždy velmi omezený. „Obsazují mě do rolí modelek a hysterek a trapných lehkých holek. Nejsem nějaká kdovíjak dobrá herečka, specializuju se na tento úzký okruh rolí milenek a afektovaných krav,” říká s humorem Eva Decastelo a jedním dechem dodává: „Necpu se do ničeho jiného, ale zároveň si to užívám. Líbí se mi, že se můžu v divadle vyblbnout a pak doma nelezu manželovi na nervy.” ■