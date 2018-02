Nikdy není pozdě: Zpěvačka Petra Janů (65) propadla kouzlu sociálních sítí

V pětašedesáti objevila Petra Janů kouzlo sociálních sítí. Foto: Facebook Petry Janů

Není to tak dávno, co byly zpěvačce Petře Janů (65) sociální sítě docela ukradené. Ze své fanouškovské facebookové stránky ale před časem udělala stránku oficiální a začala se svými fandy vesele komunikovat, odpovídat na dotazy, a dokonce sdílet fotky ze svých pěveckých štací i soukromí.

„Je to marné, ale doba si to žádá, tak jsem se přizpůsobila. A musím se přiznat, že mne to chytlo,“ prohlašuje Petra, která příspěvky přidává celkem pravidelně. Na přelomu roku si zpěvačka dokonce zřídila i Instagram.

„Když jsem byla v lednu na dovolené na Maledivách s kamarádkami, nechala jsem se prostě ukecat. Tam zatím ale ještě nejsem moc aktivní,“ konstatuje zpěvačka, která už má pracovní rozvrh naplánovaný až do konce roku.

„Stále je plesová sezóna a čekají mě koncerty s mou kapelou Amsterdam. Na podzim a předvánoční čas už připravuju další dva projekty, o kterých zatím nechci mluvit. Fandové se to dozví včas ale nejen na mých sociálních sítích,“ dodává s potutelným úsměvem Petra. ■