Spěte doma jako v luxusním hotelu. Vysoké americké postele King Koil a Serta

Nejdůležitější částí celé postele je samozřejmě kvalitní a pohodlná matrace

Správná matrace by měla naprosto přesně vyhovovat Vašim tělesným proporcím a aktivitě. Tvrdost matrace by měla korespondovat s tělesnou hmotností a její volba rozhoduje i o kvalitě spánku. Americké vysoké matrace mají několik společných prvků. Především pružinové jádro, které je nejčastěji tvořeno taštičkovými pružinami rozdělenými do zón. Důležité jsou i použité materiály, kde trendem jsou jednak přírodní matrace, ale i tzv. hybridní matrace, které kombinují přírodní materiály a paměťové pěny různé hustoty. Nejkvalitnější matrace bývají vybavené svrchní matrací, která je vyplněna dalšími vrstvami přírodních či antialergických materiálů.