Italský hřebec Eros Ramazzotti šel do plavek: Na dovolené jej místo o 25 let mladší manželky obletovaly fanynky

Eros Ramazzotti Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na hudební scéně se úspěšně pohybuje už od počátku 80. let. Eros se dokázal prosadit po celém světě, i když místo angličtiny upřednostňuje rodnou italštinu. Jeho milostným baladám sice většina fanynek nerozumí, ale i tak mají pro zpěváka slabost stejně jako slavné kolegyně. Duet si s ním zazpívala Tina Turner, Cher, Anastacia i Nicole Scherzinger.

Ženami milovaný zpěvák není žádný proutník. Jedenáct let byl manželem Michelle Hunziker a před čtyřmi lety se oženil s Maricou Pellegrinelli (29), která mu porodila Raffaelu (6) a Gabria (2). O 25 let mladší manželka mu ale v Mexiku společnost nedělala. Eros dal nejspíš před rodinnou dovolenou přednost relaxaci s přáteli. Na pláži se těšil o to větší přízni fanynek. S jednou z nich se dokonce dal do družného hovoru. ■