První manželské foto: Ženáč Leoš se pochlubil společným snímkem s manželkou Monikou, která přijala příjmení Marešová

Leoš Mareš s manželkou Monikou Foto: Instagram L. Mareše

Hned po veselce v piaristickém kostele Nalezení svatého Kříže v Litomyšli zamilovaní novomanželé frnkli na krátkou svatební cestu do Dubaje, kde se den poté, co se jejich sňatek provalil, pochlubili první společnou manželskou fotkou.

A nutno říct, že z novomanželů láska jen čiší. Leoš tajnou svatbou, která se konala v Litomyšli, překvapil i všechny své přátele.

Na veselce byli totiž přítomni jen svědci a rodiče a o svatbě se všichni dozvěděli až z úst starosty Litomyšle Radomila Kašpara.

„Byla to moc krásná svatba plná lásky. Monika byla velmi půvabná nevěsta,“ popsal Super.cz starosta Kašpar. Tak snad to Marešovi, jenž se ženil podruhé, tentokrát vyjde a s Monikou zůstane v dobrém i zlém až do konce života. ■